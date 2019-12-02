شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني والخنبشي يضعان اكليلا من الورد على ضريح الجندي المجهول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا وضع نائب رئيس الوزراء الاستاذ سالم احمد الخنبشي ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم الجوهي، اكليلا من الورد على ضريح الجندي المجهول بساحة النصب التذكاري لشهداء حضرموت، تزامننا مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ52 ليوم الإستقلال الوطني المجيد "30 نوفمبر".

Advertisements وتعرف نائب رئيس الوزراء من قبل مدير مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت المهندس سامي العمودي مشروع النصب التذكاري وساحة الشهداء التي تم افتتاحها في ذكرى تحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت في الـ24 من شهر ابريل من العام المنصرم، ومكوناته المختلفة والأهمية التي يشكلها لأبناء مدينة المكلا وزوارها من حيث توفير المتنفسات وإضافة لمسة جمالية وواجهة سياحية لحضرموت عامة ومدينة المكلا بشكل خاص. ورافق وضع اكليل الورد عزف للفرقة النحاسية ومشاركة نخبة من حرس الشرف بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحسني والخنبشي يضعان اكليلا من الورد على ضريح الجندي المجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.