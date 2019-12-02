البحسني والخنبشي يضعان اكليلا من الورد على ضريح الجندي المجهول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
وضع نائب رئيس الوزراء الاستاذ سالم احمد الخنبشي ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم الجوهي، اكليلا من الورد على ضريح الجندي المجهول بساحة النصب التذكاري لشهداء حضرموت، تزامننا مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ52 ليوم الإستقلال الوطني المجيد "30 نوفمبر".
وتعرف نائب رئيس الوزراء من قبل مدير مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت المهندس سامي العمودي مشروع النصب التذكاري وساحة الشهداء التي تم افتتاحها في ذكرى تحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت في الـ24 من شهر ابريل من العام المنصرم، ومكوناته المختلفة والأهمية التي يشكلها لأبناء مدينة المكلا وزوارها من حيث توفير المتنفسات وإضافة لمسة جمالية وواجهة سياحية لحضرموت عامة ومدينة المكلا بشكل خاص.
ورافق وضع اكليل الورد عزف للفرقة النحاسية ومشاركة نخبة من حرس الشرف بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
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