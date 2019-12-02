صنعاء.. المليشيا تفرض رقابة على قيادات المؤتمر في الذكرى الثانية لمقتل صالح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365

قالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، فرضت على قيادات حزب المؤتمر رقابة مشددة ونشرت نقاط عسكرية أمام منازلهم.



ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها: " إن المليشيا وجهت تحذيراً شفهياً إلى صادق أمين أبو رأس الذي عينه الحوثيون رئيسا للحزب وأنصار المؤتمر ومنعتهم من عقد أي اجتماعات أو فعاليات خلال شهر ديسمبر، متوعدة كل من يحاول القيام أو التحضير لهذه الفعاليات بأن يلقى مصير زعيمه علي صالح".

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وذكرت المصادر، إن رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط اتهم القيادات المؤتمرية في صنعاء بالتواصل مع قياداتهم الموالية للشرعية والموجودة خارج البلاد للتخطيط للمشاركة في مظاهرات ضد المليشيات على غرار ما يحدث في العراق ولبنان.

وبينت تلك المصادر أن المشاط أصدر توجيهات إلى مليشياته بتشديد الرقابة على أنصار المؤتمر، وسرعة عقد دورات طائفية وفكرية تمتد لأسبوعين لعدد من نشطائهم.

وذكرت المصادر أن المليشيا نشرت عددا من المسلحين والنقاط أمام منازل "يحيى الراعي" و"أبو راس" وكثفت تحركاتها في أحياء عدة، منها الحي السياسي وحدة والأصبحي وعطان، إذ تقطن غالبية قيادات الحزب، مبينة أن عددا من المسلحين وما يطلق عليهم بـ"الزينبيات" داهموا منازل الناشطين والناشطات في أحياء «السينية ومذبح وسعوان» واعتقلت عددا منهم