- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. المليشيا تفرض رقابة على قيادات المؤتمر في الذكرى الثانية لمقتل صالح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
الخليج 365
قالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، فرضت على قيادات حزب المؤتمر رقابة مشددة ونشرت نقاط عسكرية أمام منازلهم.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها: " إن المليشيا وجهت تحذيراً شفهياً إلى صادق أمين أبو رأس الذي عينه الحوثيون رئيسا للحزب وأنصار المؤتمر ومنعتهم من عقد أي اجتماعات أو فعاليات خلال شهر ديسمبر، متوعدة كل من يحاول القيام أو التحضير لهذه الفعاليات بأن يلقى مصير زعيمه علي صالح".
وذكرت المصادر، إن رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط اتهم القيادات المؤتمرية في صنعاء بالتواصل مع قياداتهم الموالية للشرعية والموجودة خارج البلاد للتخطيط للمشاركة في مظاهرات ضد المليشيات على غرار ما يحدث في العراق ولبنان.
وبينت تلك المصادر أن المشاط أصدر توجيهات إلى مليشياته بتشديد الرقابة على أنصار المؤتمر، وسرعة عقد دورات طائفية وفكرية تمتد لأسبوعين لعدد من نشطائهم.
وذكرت المصادر أن المليشيا نشرت عددا من المسلحين والنقاط أمام منازل "يحيى الراعي" و"أبو راس" وكثفت تحركاتها في أحياء عدة، منها الحي السياسي وحدة والأصبحي وعطان، إذ تقطن غالبية قيادات الحزب، مبينة أن عددا من المسلحين وما يطلق عليهم بـ"الزينبيات" داهموا منازل الناشطين والناشطات في أحياء «السينية ومذبح وسعوان» واعتقلت عددا منهم
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. المليشيا تفرض رقابة على قيادات المؤتمر في الذكرى الثانية لمقتل صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.