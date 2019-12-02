أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية ليومنا الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ننشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين 2 ديسمبر / كانون الأول 2019، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية:

- تنامي ظاهرة سرقة السيارات في أحياء إب https://www.elyamnelaraby.com/439012 - نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت يشارك في مؤتمر الاقتصادي الاندنوسي https://www.elyamnelaraby.com/439009 - رئيس الوزراء يحذر من تجزئة الحوثيين لتنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/439005 - إب..مقتل مواطن في حزم العدين برصاص متقطعين https://www.elyamnelaraby.com/439002 - حجة.. توزيع مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين في عدد من مديريات المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/439000 - قائد محور تعز يؤكد على أهمية تطهير اليمن من مليشيا الحوثي واستعادة مشروع الدولة https://www.elyamnelaraby.com/438992 - بالصور.. هكذا احتفت محلية تعز بعيد الاستقلال https://www.elyamnelaraby.com/438988 - قيادي مؤتمري لـ"الخليج 365": انتفاضة ديسمبر لم تمت لأنها إستمرار لثورة 26 سبتمبر ورافعة سياسية للجمهورية https://www.elyamnelaraby.com/438986 - تقرير: مليشيا الحوثي تستنفر في مواجهة غليان شعبي https://www.elyamnelaraby.com/438985 - تنويه مُهم بشأن حقيقة تهكير واختراق الصحفة الرسمية لديوان عام محافظة تعز https://www.elyamnelaraby.com/438982 Advertisements - مليشيا الحوثي تقتحم جامع الشوكاني بصنعاء وتختطف الإمام وشقيقه https://www.elyamnelaraby.com/438944 - مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في عدن وحجة https://www.elyamnelaraby.com/438943 - إصابة مواطن بانفجار لغم فردي زرعته مليشيات الحوثي شرق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/438942 - بيان توضيحي من شرطة مأرب حول توقيف قائد عسكري في نقطة تفتيش https://www.elyamnelaraby.com/438958 - بالصور.. وكيل تعز يزور المتحف الوطني ويطلع على عمل غرفة عمليات مكتب الصحة https://www.elyamnelaraby.com/438955 - تقدم جديد لقوات الجيش في صعدة https://www.elyamnelaraby.com/438953 - عضو بالجمعية الوطنية بالانتقالي يكشف طبيعة الأوضاع العسكرية والأمنية بعد اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/438950 - مساعدات إماراتية للنازحين من كيلو 16 إلى الدريهمي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/438949 - صنعاء.. نجاة قيادي مؤتمري من محاول اغتيال https://www.elyamnelaraby.com/438948 - المليشيا ترفع من وتيرة خروقاتها على مواقع المشتركة في الجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/438946 - انتحار مواطن في إب وسط تصاعد ضحايا الإنتحارات https://www.elyamnelaraby.com/438976

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