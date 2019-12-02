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عدن - ياسمين التهامي - اكثر من 300 شابة يمنية تم اجبارهن على ممارسة المتعة الحرام...في هذه العاصمه العربيه يتم اختطاف اليمنيات

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "رصد" أن عدد النساء المختطفات والمختفيات والمعذبات الذي استطاع تحالف رصد الوصول إليهن بلغ 303 امرأة في مختلف المحافظات اليمنية، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى مايو 2019. وأوضح "رصد" في تقرير أصدره مؤخراً، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أن فريق الرصد وثق منذ العام 2014 قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باختطاف العديد من النساء اليمنيات في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وتعرضت العديد من النساء العاملات في المجال الإنساني والإعلامي والحقوقي للاختطاف. جديد اب برس : ​ Advertisements وأشار إلى أن عدد النساء المختطفات التي قام بتوثيقها تحالف رصد لنفس الفترة بلغ 220 امرأة، بينهن 87 ناشطة سياسية، و30 طالبة، و10 نساء من أقلية الطائفة البهائية، و6 ناشطات حقوقيات، وإعلاميتين، وسجلت أعلى نسب الاختطاف في صنعاء؛ إذْ بلغ عدد الضحايا فيها 204 نساء، وهناك انباء انهن يتعرضن للاغتصاب ويجبرن على ممارسة الرذيلة . ولفت التقرير إلى أن المرأة اليمنية لم تسلم من الانتهاكات الشنيعة التي تعرض لها الرجال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث قامت المليشيا باختطاف وتعذيب 87 امرأة للفترة من بداية 2018 وحتى مايو 2019، كما قتلت وتسببت بمقتل 199 امرأة، خلال الفترة نفسها. وأكد أن أسوأ ما أفرزته الحرب الحوثية على النساء هو إحساسهن بالخوف وعدم شعورهن بالأمان، فالخوف على حياتهن وأطفالهن وأزواجهن وأهاليهن من تداعيات الحرب وتأثيراتها اليومية، والاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية عناء يومي ومأساة إنسانية تتجرعها المرأة في اليمن كل يوم.

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