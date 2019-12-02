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عدن - ياسمين التهامي - الديوان الملكي يتدخل ....اصابة هذه الشخصيه الشهيره في السعوديه بمرض خطير وانهيار حاد في صحته "صورة"
كشفت زوجة الفنان خالد سامي، إصابته بفشل كلوي مفاجئ، وذلك بعد إصابته بمرض في الكبد في شهر رمضان الماضي.
وأوضحت زوجة الفنان أن الديوان الملكي وجه بعلاجه في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج، بحسب العربية.نت.
جديد اب برس :
ولفتت إلى أنه يحتاج إلى زراعة كلية، والفحوصات بينت عدم ملائمة كلية ابنتهما للتبرع لوالدها.
وأضافت أنه غادر المستشفى حاليا ويتواجد مع أسرته حتى موعد سفره إلى الصين.
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