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عدن - ياسمين التهامي - في المملكة ...يمني يتم اسعافه الى احدى المستشفيات ولكن ماحدث في قسم الطوارى كان اغرب من الخيال وسبب صدمة كبيرة لكل الاطباء

تعرض يمني إلى إطلاق نار في المملكة الاردنية الهاشمية يوم الجمعة في مدينة معان اليوم أثناء تواجده في قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى معان الحكومي لتلقي العلاج . جديد اب برس : Advertisements ​ وقال مدير المستشفى الدكتور وليد الرواد لوكالة الانباء الاردنية(بترا) يوم الجمعة، ان وافدا يحمل الجنسية اليمنية راجع قسم الإسعاف والطوارئ بعد تعرضه لإصابة في الرأس بسبب شجار وقع بينه وبين أحد المواطنين في أحد المقاهي بمعان، مبينا ان المواطن تمكن من الوصول إلى المستشفى، حيث قام بإطلاق عيار ناري على الوافد اليمني وهو على سرير العلاج . وأوضح الرواد ان اليمني أصيب بجروح في قدمه بسبب إطلاق النار عليه مباشرة، مبينا أنه تم إدخال المصاب للعلاج وان حالته العامة حسنة . وقال الرواد ان الأجهزة الأمنية وقوات الدرك تواجدت في المستشفى عقب الحادث مباشرة وتمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار وإيداعه لديها، وان التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث .

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