شكرا لقرائتكم خبر عن الثعابين تلدغ فقط ولكن مافعلة هذا الثعبان مع مربيته في السرير لا يخطر على بال ولايصدقة عقل ...امرأة قضت حياتها مع الثعابين وتنام بشكل يومي مع "140" ثعبان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثعابين تلدغ فقط ولكن مافعلة هذا الثعبان مع مربيته في السرير لا يخطر على بال ولايصدقة عقل ...امرأة قضت حياتها مع الثعابين وتنام بشكل يومي مع "140" ثعبان

خلص تشريح لجثة امرأة من ولاية إنديانا الأميركية إلى أن ثعبانا من نوع "بايثون" طوله 2.4 متر التف حول عنقها وخنقها حتى الموت. وقالت شرطة الولاية الجمعة الماضية، إن تشريح الجثة وجد أن سبب وفاة لورا هورست البالغة من العمر 36 عاماً كان "اختناقاً بفعل ثعبان جديد اب برس : Advertisements ​ ولكن هذه النتائج في انتظار تقرير السموم النهائي. هذا وعثرت السلطات الأسبوع الماضي، على المرأة فاقدة الوعي والثعبان ملتف حول عنقها بشكل فضفاض على أرضية منزلها المملوء بالثعابين والكائن في مدينة أكسفورد بشمال إنديانا. ولم يتمكن المسعفون من إنعاشها. احتوى المنزل على حوالي 140 ثعبانا، حوالي 20 منها مملوكة لهورست التي قالت الشرطة إنها احتفظت بهم هناك على ما يبدو وكانت تزور المنزل مرتين أسبوعيا. وكانت صاحبة المنزل قامت بتجديده ليستضيف مجموعة من الثعابين.

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