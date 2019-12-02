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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من الحوثيين ولا من الشرعية ولا من السعودية..رسالة مرعبة وكارثية ابكت طارق عفاش وقهرته وجعلته يذرف الدموع كالاطفال ( نص الرسالة + من بعثها )

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