شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت يشارك في مؤتمر الاقتصادي الاندنوسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 شارك نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس خالب بن هلابي في المؤتمر الاقتصادي الاندنوسي المقام بدولة عمان الشقيقة وبمشاركة عدد من تجار حضرموت.

Advertisements وفي المؤتمر الذي ناقش سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية ولتبادل العلاقات بين البلدين، والاستفادة من الخبرات في مجال التجارة والصناعة، من خلال تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين. حضر المؤتمر سعادة سفير الجمهورية الاندنوسية لدى اليمن مصطفى توفيق ،ووزير مفوض لشؤون الاقتصادية الاندنوسية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت يشارك في مؤتمر الاقتصادي الاندنوسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.