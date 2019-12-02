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شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروري شنيع يودي بشخصين و عدد من الجرحى في طريق المكلا (صور) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفي شخصين وأصيب أكثر من ٨ آخرين، بجروح وصفت بالخطيرة مساء اليوم الأحد، بحادث مروري مروع وقع أسفل عقبة عبدالله غريب، بالمكلا، عاصمة حضرموت.
وقال شهود عيان إن باص أجرة كان يقل قرابة 14 راكبا انحرف عن الطريق نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابه أسفل الوادي، وسقوط قتيلين و8 مصابين على الأقل.
وتشهد منطقة العقبة حوادث متكررة، بسبب الحمولة الزائدة للشاحنات، ما يتسبب في توقف الكثير منها أسفل وأعلى العقبة، وهذا يتسبب في تزايد الحوادث.
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