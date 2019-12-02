- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. توزيع مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين في عدد من مديريات المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
دشن وكيل أول محافظة حجة ناصر دعقين، اليوم ، توزيع مساعدات اغاثية وإيوائية للمتضررين في عدد من مديريات المحافظة والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وذكر وكيل المحافظة لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ،بأنه تم توزيع 843 سلة غذائية استفادة منها 1686 أسرة ،وتوزيع 94 خيمة لعدد 94 أسرة في مديريات حرض وحيران والقرى المحررة بمديرية عبس..معبراً عن شكره لمركز الملك سلمان على جهوده في دعم المتضررين من الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقدم مركز الملك سلمان قدم خلال شهر نوفمبر 3600 سلة غذائية لعدد 22 الف مستفيد في مديريات حيران وميدي وحرض وقرى بني حسن.
كانت هذه تفاصيل خبر حجة.. توزيع مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين في عدد من مديريات المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.