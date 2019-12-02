بالصور.. هكذا احتفت محلية تعز بعيد الاستقلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

إحتفت محافظة تعز ، بعيد الاستقلال الوطني ال52 ل 30 من نوفمبر المجيد بحفل فني وخطابي ، نظمه مكتب الثقافة بالمحافظة.



وفي الحفل ، القى وكيل اول محافظة تعز ،الدكتورعبد القوي المخلافي ، كلمة السلطة المحلية ، حيث اشار فيها الى دلالات الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة التي توجت نضالات الشعب اليمني من اجل التحرر والاستقلال باجلاء آخر جندي بريطاني من ترابه الطاهر ، والانعتاق من رقبة الاستعمار وتوحيد المحافظات الجنوبية.

لافتاً الى الدروس التي يمكن استلهامها في تحربر تعز ، وكل المحافظات التي لاتزال تحت سلطة الانقلاب الحوثي ، التي تسببت في واحدة من اسوأ الكوارث الانسانية في العالم.

وحيا وكيل اول المحافظة، بالمناسبة، القيادة السياسية ممثلة بالاخ رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي ، والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. كما ثمن بالمناسبة اشهار التحالف الوطني للقوى السياسية ، ليكون رافداً للسلطة المحلية والجيش الوطني ،للمساهمة في إنجاز اولويات المحافظة في استكمال التحرير وتطبيع الحياة ، والقضاء على كل الاختلالات اينما وجدت ، ونجفيف منابع الفساد في مختلف اجهزة السلطة المحلية.

من جانبه اشاد قائد محور تعز اللواء خالد فاضل ، بالادوار البطولية التي سطرها ثوار ثورتي ٢٦ سبتمبر و١٤ اكتوبر ، من اجل تحرير الشطر الجنوبي ونيل الاستقلال الناجز.

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مؤكدا العزم على إقتفاء الاثر في تحرير ماتبقى من المحافظة وكل المحافظات بإرادة لاتلين وبدعم الاشقاء في التحالف العربي.

هذا وقد تم تكريم قائد محور تعز السابق بدرع قيادة المحور لجهوده التي بذلها في ظروف بالغة التعقيد ، كما كرم مكتب الثقافة الفنان فؤاد الظاهري.

تخلل الحفل فقرات فنية متنوعة وقصيدة شعرية ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية.