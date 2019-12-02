- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي مؤتمري لـ"اليمن العربي": انتفاضة ديسمبر لم تمت لأنها إستمرار لثورة 26 سبتمبر ورافعة سياسية للجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
الخليج 365 - علي كامل:
اعتبر قيادي مؤتمري، بأن انتفاضة الثاني من ديسمبر لم تمت، موضحاً أنها استمرار لثورة 26 سبتمبر ورافعة سياسية للجمهورية.
وقال عضو اللجنة العامة بحزب المؤتمر الشعبي العام، عادل الشجاع، إن "انتفاضة الثاني من ديسمبر كانت لإستعادة الثورة والجمهورية اللاتي كادتا تنمحيان من ذاكرة اليمنيين بحكم تحالف الضرورة بين الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح والحوثيين".
وأضاف الشجاع في تصريح مقتضب لـ"الخليج 365" " لذلك أدرك صالح أن السكوت سيقضي على الثورة والجمهورية، وأنه لا بد من تفعيل الذاكرة اليمنية مجددا وكشف خبايا المشروع الكهنوتي".
وبشأن استمرارية الانتفاضة، قال الشجاع " نكذب لو قلنا أنها مستمرة، لأن قيادات الداخل منها من ارتمى في أحضان الحوثي ومنها من آثر السلامة فابقى على تحالفه مكرها مع الحوثي".
وتابع "وقيادات الخارج اتخذت من الثاني من ديسمبر وسيلة للاسترزاق والمتاجرة بهذا الحدث العظيم ليس إلا".
واختتم القيادي المؤتمري "لكن انتفاضة الثاني من ديسمبر لم تمت لأنها إستمرار لثورة السادس والعشرين من سبتمبر ورافعة سياسية للجمهورية".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي مؤتمري لـ"اليمن العربي": انتفاضة ديسمبر لم تمت لأنها إستمرار لثورة 26 سبتمبر ورافعة سياسية للجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.