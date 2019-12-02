قيادي مؤتمري لـ"اليمن العربي": انتفاضة ديسمبر لم تمت لأنها إستمرار لثورة 26 سبتمبر ورافعة سياسية للجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

اعتبر قيادي مؤتمري، بأن انتفاضة الثاني من ديسمبر لم تمت، موضحاً أنها استمرار لثورة 26 سبتمبر ورافعة سياسية للجمهورية.



وقال عضو اللجنة العامة بحزب المؤتمر الشعبي العام، عادل الشجاع، إن "انتفاضة الثاني من ديسمبر كانت لإستعادة الثورة والجمهورية اللاتي كادتا تنمحيان من ذاكرة اليمنيين بحكم تحالف الضرورة بين الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح والحوثيين".

وأضاف الشجاع في تصريح مقتضب لـ"الخليج 365" " لذلك أدرك صالح أن السكوت سيقضي على الثورة والجمهورية، وأنه لا بد من تفعيل الذاكرة اليمنية مجددا وكشف خبايا المشروع الكهنوتي".

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وبشأن استمرارية الانتفاضة، قال الشجاع " نكذب لو قلنا أنها مستمرة، لأن قيادات الداخل منها من ارتمى في أحضان الحوثي ومنها من آثر السلامة فابقى على تحالفه مكرها مع الحوثي".

وتابع "وقيادات الخارج اتخذت من الثاني من ديسمبر وسيلة للاسترزاق والمتاجرة بهذا الحدث العظيم ليس إلا".

واختتم القيادي المؤتمري "لكن انتفاضة الثاني من ديسمبر لم تمت لأنها إستمرار لثورة السادس والعشرين من سبتمبر ورافعة سياسية للجمهورية".