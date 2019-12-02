تنويه مُهم بشأن حقيقة تهكير واختراق الصحفة الرسمية لديوان عام محافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

كشفت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة تعز، حقيقة تهكير واختراق الصفحة.



وقالت صفحة إعلام محافظة تعز، إنها تنوه للجمهور الكريم متابعي الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة تعز بأنه وفي تمام الساعه السادسة والنصف من مساء أمس الاحد الموافق الاول من ديسمبر 2019 قام المدعو ياسين الزكري بنشر خبر عاجل كاذب عن تهكير واختراق الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة تعز وهو منشور عار من الصحة.

وتابعت في بيان لها "وذلك بعد ان تم السماح له بنشر الاخبار بالصفحة بحكم تكليفه والذي لم يكن أمينا وصادقا فيما ينشر ولكن كانت هناك محاولة يائسة منه في تحويل مسارها الاخباري بما بحقق مصالحه وحاجة في نفسه بعيدا عن المصلحة العامة والذي نشر فيها بأن هناك خلل فني بالصفحة الرسمية وأن هناك صفحة بديلة باسم اخبار الإدارة العامة للإعلام حيث على بروفايل الصفحه الرسمية عبارة هذه الصفحة صفحة ارشيف وانه سيتم نشر الاخبار باسم اخبار الادارة ابتداء من يوم الاحد الموافق 1ديسمبر وان أي اخبار بعد هذا التاريخ، لا تمثل الادارة العامة العامة للإعلام بحجة تهكيرها واختراقها".

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ومضت "وعليه فإن مانشره المدعو ياسين الزكري بالصفحة الرسمية وصفحة ماتسمى اخبار الادارة العامة التابعه له، لا أساس له من الصحة ولا يوجد اي اختراق او تهكير، للصفحة الرسمية، ومانشره لا يعبر عن الإدارة العامة للإعلام ويعتبر المنشور تظليل على قيادة السلطة المحلية والرأي العام حيث تم حذف المنشور وتعديل بروفايل الصفحة وحذف المذكور من نشر الاخبار فيها لعدم مصداقيته في النشر بصفحة رسميه تابعة للسلطة المحلية، والذي استغل قرار تكليفه للتشويش وتضليل الراي العام باخبار كاذبه ومظلله الأمر الذي يعاقب عليه قانونا".

وأشار البيان إلى أنه "ستظل الصفحة الرسمية منذ تأسيسها بعد استئناف السلطة المحلية بالمحافظة لعملها من مقرها المؤقت في شركة النفط بعد انقلاب الميليشيا الحوثية على الشرعية، ستظل هي الصفحة الرسمية الوحيدة الممثلة لديوان عام محافظة تعز والمعبره والناقلة لاخبار كل فعاليات واجتماعات قيادة السلطة المحلية واخبار المحافظة ومع التوجه العام للدولة والسلطة المحلية والمصلحة العامة".

وأهابت بالاخوة المتابعين والجمهور الكريم ومسؤولي المحافظة بأن أي اخبار تنشر بصفحة اخرى وتحت اي مسمى سواء باسم اخبار الادارة العامة للإعلام او غيرها لاثمثل اعلام ديوان عام المحافظة ولاتعبر الا عن صاحبها ومن انشأها .