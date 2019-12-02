شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان ...وفاة عدد كبير من المغتربين في المملكة فجر اليوم الاثنين بطريقة مروعة وتفحم جثثهم بعد ان التهمتها النيران ( تعرف على عدد المتوفين وجنسيتهم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...وفاة عدد كبير من المغتربين في المملكة فجر اليوم الاثنين بطريقة مروعة وتفحم جثثهم بعد ان التهمتها النيران ( تعرف على عدد المتوفين وجنسيتهم )

2019/12/02 الساعة 10:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان ...وفاة عدد كبير من المغتربين في المملكة فجر اليوم الاثنين بطريقة مروعة وتفحم جثثهم بعد ان التهمتها النيران ( تعرف على عدد المتوفين وجنسيتهم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.