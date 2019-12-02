شكرا لمتابعة خبر عن صدم كل اليمنيين وابكاهم من شدة القهر ...اختطاف اكثر من 300 شابة يمنية في عمر الزهور واجبارهن على ممارسة المتعة الحرام في هذه العاصمة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صدم كل اليمنيين وابكاهم من شدة القهر ...اختطاف اكثر من 300 شابة يمنية في عمر الزهور واجبارهن على ممارسة المتعة الحرام في هذه العاصمة العربية

2019/12/02 الساعة 10:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدم كل اليمنيين وابكاهم من شدة القهر ...اختطاف اكثر من 300 شابة يمنية في عمر الزهور واجبارهن على ممارسة المتعة الحرام في هذه العاصمة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.