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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست السعودية ولا من دول الخليج ..دولة عربية تفاجئ اليمنيين بهذا الخبر الصادم وتمنع دخولهم الى اراضيها الا بهذا الشرط ( شاهد صورة مؤلمة قهرت اليمنيين )

2019/12/02 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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