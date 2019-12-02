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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس لأنه خائن او لأنه عمل شيء خاطئ ..مشرف حوثي يصعق كل القادة الحوثيين بعد قيامه بفصل رأس صديقه عن جسده لهذا السبب الصادم الذي لايخطر على البال

2019/12/02 الساعة 09:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر ليس لأنه خائن او لأنه عمل شيء خاطئ ..مشرف حوثي يصعق كل القادة الحوثيين بعد قيامه بفصل رأس صديقه عن جسده لهذا السبب الصادم الذي لايخطر على البال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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