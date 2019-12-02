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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الفتاة الحسناء ابنة الفنان المصري الشهير شربف منير وكيف سخرت بالشيخ الشعراوي ..شاهد الكارثة التي وقعت ولهم واعترف بها الاب وذرف الدموع

2019/12/02 الساعة 08:45 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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