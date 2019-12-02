بالصور.. وكيل تعز يزور المتحف الوطني ويطلع على عمل غرفة عمليات مكتب الصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

قام اليوم وكيل أول المحافظة ،الدكتور عبدالقوي المخلافي ، ومعه الأخ وكيل المحافظة ، الدكتور عبدالحكيم عون ، ومدير شرطة تعز ،االعميد منصور الأكحلي ، وعدد من مندوبي الاجهزة الأمنية ، بزيارة المتحف الوطني للاطلاع على اعمال الترميمات الجارية في المتحف الوطني.



وخلال الزيارة، اثنى الاخ وكيل اول المحافظة ، على الترميمات التي تنفذها هيئة الاثار ، مثمناً دور المنظمات الاجنبية التي تسهم في الحفاظ على الارث الثقافي والانساني لتعز.

وشدد الاخ الوكيل على اهمية الحرص على الحفاظ على كل مباني المتحف كونها مباني تاريخيه توالت عليها عدد من الدول والحضارات التي اتخذت من تعز عاصمة لها.

ووجه المخلافي ، الهيئة بسرعة عمل سور يفصل بين كلية الاداب والمتحف الوطني، وان تقوم الهيئة بتأهيل كل المباني والاعداد لمجمع متحفي يليق بعرض موروث تعز الثقافي والانساني و الحضاري، بالشكل الذي يليق بمدينة الفكر والعلم والثقافة.

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كما قام وكيل اول للمحافظة الدكتوى عبدالقوي المخلافي ، بمعية وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون ، بزيارة تفقدية لغرفة عمليات مكتب الصحة والسكان ، للاطلاع على عملها في ظل انتشار بعض الحميات بالمحافظة ،وقد كان باستقبالهما مدير عام مكتب الصحة د.عبدالرحيم السامعي ، وطاقم غرفة العمليات ، حيث تم الإطلاع على طبيعة اعمال الغرفة وعرض الاحصائيات الدقيقة الاخيرة للحالات على مستوى كل الزمامات السكانية بالمحافظة .

وثمن وكيل اول المحافظة، جهود غرفة العمليات ومكتب الصحة، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود و تحسين الخدمات الصحية في كل المرافق الصحية ، وخلال الزيارة التقى وكيلي المحافظة بعدد من الجرحى المعاقين واطمأنا على صحة عدد منهم في هيئة مستشفى الثورة .

وعقب ذلك قام وكيل اول للمحافظة اليوم الاحد، بافتتاح فندق جراند تعز السياحي ، داعياً كل المستثمرين الى توسعة شبكة الفنادق السياحية في تعز ، وذلك نظراً لما تحقق في المحافظة من إستتباب للامن ، وزيادة اعداد الوافدين الى المدينة ، مما ضاعف تكاليف السكن الفندقي ، موضحاً استعداد السلطة المحلية بالمحافظة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين .

وشكر وكيل اول المحافظة ، كل المستثمرين المبادرين لفتح اعمال استثمارية و تجارية في عاصمة الثقافة اليمنية ( تعز ) .