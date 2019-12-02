تقدم جديد لقوات الجيش في صعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء الأحد، من السيطرة على مواقع جديدة في محور آزال شمال محافظة صعدة، اقصى شمال اليمن.



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وقال موقع الجيش "سبتمبر نت" "إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب المهمة، في منطقة آل ثابت، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في تلك التباب".

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

هذا وتشهد جبهات محافظة صعدة مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية من جهة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة اخرى.