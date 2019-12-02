مساعدات إماراتية للنازحين من كيلو 16 إلى الدريهمي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية للنازحين من منطقة كيلو16 إلى منطقة القضبة التابعة لمديرية الدريهمي بالساحل الغربي.



ويأتي هذا مواصلة لجهودها الإنسانية في اليمن ، وفي إطار سعيها للتخفيف من معاناة النازحين.

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وشملت المساعدات سلال الغذائية تم توزيعها على النازحين في المنطقة ، وبلغت 250 سلة غذائية.

وعبر النازحين المستفيدين من السلال الغذائية عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود الإنسانية التي تبذلها والمساعدات التي تقدمها للنازحين في الحديدة.

وأضافوا أن هذه المساعدات تعينهم على صعوبات الحياة وتخفف من معاناتهم اليومية جراء الحرب العبثية التي فرضتها مليشيات الحوثي الموالية لإيران على اليمنيين في كل مكان مخلفة حياة مأساوية للسكان في الساحل الغربي.