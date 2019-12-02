شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. نجاة قيادي مؤتمري من محاول اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء قالت مصادر محلية إن القيادي المؤتمري "أمين عبدالله زيد" تعرض لمحاولة اغتيال، اليوم الأحد، كانون الأول 01، 2019، في منطقة سكنه بحي البليلي بمدينة صنعاء.

Advertisements وذكرت المصادر أن أمين زيد كان بالقرب من قسم شرطة البليلي حينما أطلق مسلحون عددا من الأعيرة النارية أصيب على إثرها بست طلقات توزعت على رجله اليمنى. ونقل القيادي المؤتمري إلى أحد مستشفيات العاصمة صنعاء لتلقي العلاج. يشار إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق.

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