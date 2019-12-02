المليشيا ترفع من وتيرة خروقاتها على مواقع المشتركة في الجاح جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 رفعت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية بإستهداف مواقع متفرقة للقوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية في الجاح أن المليشيا استهدفت مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف ومتواصل. Advertisements وذكرت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت النار على المواقع في المنطقة بالأسلحة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7. واشارت المصادر أن مليشيات الحوثي أطلقت نيران أسلحتها على مواقع أخرى في الجاح بسلاح الدوشكا وبسلاح معدل البيكا. يذكر أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة والتي جاءت ضمن إتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة.

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