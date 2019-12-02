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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقتحم جامع الشوكاني بصنعاء وتختطف الإمام وشقيقه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
اقتحم مسلحون حوثيون مسجد الشوكاني بالعاصمة صنعاء، وقاموا باختطاف إمام وخطيب المسجد وشقيقه.
وذكرت مصادر أن مسلحين حوثيين داهموا، مسجد الشوكاني في شارع عشرين بحي الدائري في العاصمة صنعاء، وقاموا باختطاف إمام وخطيب المسجد شرف الفتى مع شقيقه.
ولفتت المصادر أن المسلحين الحوثيين عبثوا بمحتويات سكن الإمام الملحق بالمسجد، ومنعت في ذات الوقت الزيارة عن إمام المسجد المختطف وشقيقه بعد اختطافهم ونقلهم الى مكان مجهول.
وكانت المليشيا قد اقتحمت في وقت سابق جامع النصر وجامع الفردوس واستبدلت إماميهما بآخرين محسوبين عليها.
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