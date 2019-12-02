شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في عدن وحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ، 890 سلة غذائية في محافظة عدن ومناطق حجة المحاذية لمحافظة صعدة استفاد منها 8,759 فرداً.

Advertisements ووزع المركز 47 سلة غذائية في منطقة المناكيب بمديرية دار سعد في عدن، و 843 سلة غذائية شملت تجمعات حرض وحيران، وعبس، والذراع، والغرزه ، ومبجر ، والمضابره ، وبني فاضل ، وبني مخاوي ، والدنانه ، والخوارية ، وبني الزين ، وبني حسن ، والشباكية ، والمغتربين ، والسادة الشمالية ، المحاذية لمحافظة صعدة.

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