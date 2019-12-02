إصابة مواطن بانفجار لغم فردي زرعته مليشيات الحوثي شرق الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 أصيب مواطن بإنفجار لغم فردي زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية في منزله بمنطقة المسنا شرق مدينة الحديدة.

Advertisements وقال مصدر طبي في مستشفى الدريهمي أن المواطن توفيق محمد عبدالله جلاجل أصيب بإنفجار لغم فردي زرعته مليشيات الحوثي في منزله في منطقة المسنا شرق مدينة الحديدة. وأضاف المصدر أن اللغم انفجر بالمواطن توفيق أثناء عودته إلى منزله الكائن في منطقة المسنا وأدى إلى تمزيق قدميه ليتم نقل المواطن لحظة إصابته إلى مستشفى الدريهمي لتلقي العلاج. وتواصل مليشيات الحوثي حصد الضحايا من المدنيين الأبرياء جراء انفجار الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها في منازل المواطنين والطرقات العامة والفرعية ومزارعهم في مختلف مناطق محافظة الحديدة.

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