شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، اليوم الإثنين، كانون الأول 02، 2019.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 579 Advertisements الريال السعودي: 152.5 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 581 الريال السعودي: 152.9

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