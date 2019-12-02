شكرا لبحثكم عن خبر جامعة صنعاء.. جماعة الحوثي تعتقل العشرات من الطلاب وتفتش جوالاتهم بحثاً عن هذه المنشورات! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت مليشيات الحوثي ،اليوم الأحد، على اعتقال العشرات من طلاب جامعة صنعاء ،واعتدت على البعض منهم ممن رفض الانصياع لهم ،وذلك ضمن حملة مواجهة أي تحركات مناهضة للجماعة في ديسمبر من الشهر الجاري.

وحسب مصدر خاص ومقطع فيديو وصور من داخل جامعة صنعاء حصل عليها حصريا "المشهد اليمني" ، اظهرت عناصر مسلحة من المليشيات وقد انتشرت في محيط الجامعة وساحتها ،وقامت بتفتيش الطلاب وجوالاتهم أمام بوابة الجامعة ،واستدعت كتيبة من الزينبيات لتفتيش الطالبات وأخذ تلفوناتهن، ومنعت العديد منهن دخول الجامعة، تحت مبررات وأعذار واهية .

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وكشف المصدر " أن الحوثيين يخشون اندلاع انتفاضة شعبية يقودها طلبة الجامعة ضدهم، بالتزامن مع الذكرى الثانية لانتفاضة ديسمبر التي فجرها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وانتهت بمقتله في الرابع من ديسمبر من العام 2017م.

وأضاف المصدر لـ"المشهد اليمني" " أن تفتيش الحوثيين لتلفونات الطلبة، يأتي في ظل تصاعد المخاوف من تزايد حدة السخط الشعبي ضد الجماعة ومشروعها ،وبحثآ عن منشورات أو صور تدعو للثورة ، بالتزامن مع الحملة التي أطلقها ناشطي عبر وسائل التواصل الإجتماعي ،تدعو لخروج اليمنيين بمسيرات مناهضة للحوثيين وسلطتهم القمعية، نتيجة سوء الأوضاع المعيشية وانقطاع الرواتب وتفشي الفساد في المناطق الخاضعة لسيطرتها .

https://twitter.com/mashhadyemeni/status/1201236101480026112?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1201236101480026112&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.almashhad-alyemeni.com%2F151239