شكرا لبحثكم عن خبر قرار حوثي جديد يقضي على آمال العيش للطبقة العمالية ويهدد بايقاف القطاع الخاص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب قرار حوثي جديد على القضاء على آمال العيش للطبقة العمالية الكادحة بعد استهداف أهم القطاعات الخاصة والمتمثل في قطاع الإنشاء والبناء .

وقالت مصادر عمالية " للمشهد اليمني " اليوم الأحد أن قرار المليشيا الحوثية والمتمثل في قيام هيئة المساحة والجيولوجيا والمعادن القابعة تحت سيطرة المليشيا على رفع قيمة المتر الكري من أربعة آلاف ريال إلى مايقارب العشرة آلاف ريال وهي نسبة تزيد عن نسبة 120% .

وأضافت المصادر أن هذا الرفع تسبب في توقف عملية الشراء والبناء وهو مانعكس سلبا على العمال بعد توقف العديد من المقاولين عن العمل .

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وأكد المصدر أن المليشيا قامت بعد ذلك بإغلاق العديد من الكسرات في إطار ممنهج للاستحواذ على قطاع الإستثمار في الكسارات لإحلال مستثمرين جدد تابعين للمليشيا .

ووضح المصدر عن ظهور مستثمرين حوثيين جدد في هذا القطاع اغلبهم من أبناء محافظة صعدة بالإضافة إلى سيطرتهم على قطاعات أخرى كالنفط والكهرباء والتي تم رفع أسعارها بشكل جنوني .

الجدير ذكره أن الحوثيين يحاولون البحث عن موارد لحربهم العبثية وهو ماينعكس سلبا على القطاعات الاستثمارية وهو مايهدر القطاع الخاص بالتوقف .