عازفون يمنيون يهدون الامارات العربية المتحدة عملا فنيا بمناسبة العيد الوطني "فيديو"

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يزيد بن سلمان - شبوة - اهدى عازفون يمنيون من ابناء محافظة حضرموت عملا فنيا لدولة الامارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني للامارات. وعزف الناشطون اغاني اماراتية شعبية شهيرة بلون وطابع يمني حضرمي . حيث قدم العازفون اغنية الله يادار زايد باسلوب حضرمي شرحي كما قدموا النشيد الوطني الاماراتي ايضا بلون شعبي يمني . Advertisements ولاقى العمل استحسان الكثير من الاماراتيين والعرب . يذكر ان العازفون والموسيقار الشاب محمد القحوم كانوا قد اهدوا المملكة العربية السعودية عملا فنيا بمناسبة اليوم الوطني السعودي حصل على اعجاب المستشار بالديوان الملكي تركي ال الشيخ . وتحتفل الامارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر من كل عام بعيد الاتحاد بين الامارات السبع .

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