شكرا لبحثكم عن خبر بعد قيام والدها بـ”بتر أصابع أخويها الاصغر سنا منها”.. فتاة يمنية تفقد النطق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فقدت فتاة يمنية في منتصف العقد الثاني من عمرها النطق بسبب رؤيتها لأصابع إخوتها الأصغر سنا منها مبتورات على الأرض.

وذكرت وسائل اعلام محلية، أن والد الفتاة بعد أن فقد مبلغ من المال لم يجد أحد يتهمه بالسرقة ويسلط عليه عقابه سوى أخويها الأصغر منها سنا، فأخذ أيديهما وقطع أصابعهما، وعندما دخلت الفتاة ورأت أصابع إخوتها مبتورة على الأرض تعرضت لصدمة نفسية شديدة أفقدتها النطق.

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وقالت الإخصائية النفسية ليلى المطري، إن الفتاه كانت قبل مجيئها إلى المصحة النفسية بالعاصمة صنعاء لا تستطيع الكلام وحتى الأكل كان عن طريق فتحة في الرقبة لاختفاء جميع أوردتها .

وتتعرض الطفولة في اليمن لانتهاكات جسيمة، من قبل عدد أطراف ليس أقلها انتهاكا الا الوالدين، وأكبرها مليشيا الحوثي التي تسببت في كل المعاناة لليمنيين صغارا وكبارا، منذ انقلابها على الاجماع الوطني قبل أكثر من خمس سنوات.