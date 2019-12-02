شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يستبقون انتفاضة مواطني صنعاء بـ”بيان ترهيب” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خرجت وزارة داخلية مليشيا الحوثي مساء اليوم الاحد ببيان كشفت عن مدى تخوفاتها من موجة شعبية غاضبة في ذكرى ديسمبر والتي تصادف يوم غدا الاثنين.



ونشرت داخلية المليشيا بيان تقول أنها كشفت عن خليتين تديرها المخابرات السعودية وذلك لاختراق الجبهة الداخلية لاثارة الفوضى حسب زعمها.



واستطردت داخلية المليشيا في الحديث عن المخابرات السعودية ودورها في تدريب خلايا في صنعاء وهو ما يؤكد أن مليشيا الحوثي تحاول تخويف الناس بهجوم استباقي لأي احتجاج قد يحدث يوم غدا.



وزعمت أن مهمة الخليتين اختراق مؤسسات الدولة المختلفة وأن هناك الكثير من الموظفين لا يزالون يعملون في الطاقم الوظيفي وهو اتهام مباشر لقواعد حزب المؤتمر الذي ما يزال كثير منهم يتواجد في السلك الوظيفي المدني.

Advertisements



وتزامن مع هذا البيان تناقل مواقع الكترونية حوثية لهذا البيان بشكل موحد.

واعتبر مطلعون أن هذا يؤكد أن هناك استنفار حوثي وتخوفات من أي عمل اجتجاجي ضد المليشيا في صنعاء باعتبارها المدينة التي يتواجد فيها جميع قيادات الجماعة بما فيهم عبدالملك الحوثي.