شكرا لبحثكم عن خبر داخلية الحوثيين توجه اتهام جديد لـ”السعودية” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت وزارة الداخلية بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، اليوم الاحد، اتهاما جديدا لـ"السعودية".
و أدعت في بيان، نشره الاعلام الامني التابع لها، أطلع عليه "المشهد اليمني" ضباط في الاستخبارات السعودية بالتجهيز لعملية تخريبية، لكن تم ضبطها، حد زعمها.
وزعم البيان الى أن الاستخبارات السعودية أوكلت لخليتين تنفيذ العملية التخريبية ومدتهم بالمال والدعم اللوجستي مستغلة الوضع الاقتصادي المتردي وإثارة الشارع وخلق احتقان عبر تبني دعوات للمظاهرات.
وأدعى البيان بأنه تم ضبط خليتين رئيسيتين كانتا تحت المسؤولية المباشرة لضباط المخابرات السعودية والسيطرة عليها في مراحلها الأولى والتي سيكشف عن تفاصيلها لاحقاً.
ويأتي الاعلان في هذا التوقيت، عشية الذكرى الثانية لانتفاضة الثاني من ديسمبر، في محاولة استباقية من المليشيا لصرف انتباه الشارع اليمني، عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي اعترفت به، واستمرار لخوفهم من انتفاضة ضدهم بقصد ترهيب المواطنين.
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