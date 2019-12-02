شكرا لبحثكم عن خبر شاب يمني يبدع في تصميم كأس الخليج من الخشب.. وناشطون ساخرون من المنتخب: اخيرا يمني رفع كأس الخليج (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن شاب يمني من ابناء محافظة حضرموت من تجسيم كاس الخليج العربي.

‏وتمكن المبدع والفنان التشكيلي ‎يعقوب هبشان بنحت بيديه كأس الخليج من جذع الخشب.

وظهر التصميم بشكل مذهل و تجسيد حقيقي.

وقال ناشطون ساخرون من نتائج المنتخب الوطني إن تصميم هبشان أتى لليمنيين بكأس الخليج واخيرا شاهد محبي الكره اليمنية يمنيا اخر يرفع كأس الخليج بعد الرئيس الراحل علي صالح في خليجي 20.

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ويأمل هبشان أن يقدمه هدية للأشقاء الخليجيين في دورة كأس الخليج في ‎الجارية في قطر.