المشتركة تدمر تعزيزات حوثية في جبهة الكدحة غرب تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

دمرت مدفعية القوات المشتركة تعزيزات لمليشيا الحوثي بعد ان تم رصدها في نقيل الكورة بجبهة الكدحة التابعة لمديرية المعافر غرب محافطة تعز.



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وأفاد مصدر ميداني في القوات المشتركة أن مدفعية قوات اللواء 21 مشاة استهدفت التعزيزات الحوثية بقذائف المدفعية وتم تدميرها بضربات موفقه بعد أن تم رصدها في نقيل الكورة بالكدحة غرب تعز.

وأضاف المصدر ان المليشيات تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث شوهدت أعمدة الدخان الناتجة عن تدمير الذخائر والأسلحة تتصاعد من المكان الذي تم استهداف التعزيزات الحوثيه فيه.

وأردف المصدر الميداني انه علاوة على تدمير آليات وذخائر من عتاد مليشيات الحوثي سقط عدداً من القتلى في صفوفها كانوا ضمن تعزيزات دفعت بها المليشيات من محافظة تعز نحو جبهة الرونة بالكدحة التي تسيطر عليها القوات المشتركة منذ أكثر من عام.