شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يطلع على مقترحات تطوير قطاع النظافة بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 عرضت إدارتي صندوق النظافة والتحسين بساحل ووادي حضرموت مساء الأحد، على محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مقترحات تحسين النظافة.

Advertisements وأطلع البحسني على مخرجات اللقاء الذي عقد بين الصندوقين لتطوير آليات العمل بينهما والاستفادة من التجارب الناجحة. وناقش اللقاء وضع حلول للمشاكل والصعوبات التي تعرقل سير تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالصندوقين.

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