قصف حوثي عنيف على مواقع المشتركة في الدريهمي ومدينة الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن تصعيدها جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، وشنت قصفاً مدفعياً واستهدفت بالأسلحة المتوسطة مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي ومدينة الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاوزر وقذائف مدفعية الهاون عيار 120 مناطق شرق مديرية الدريهمي. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار من الأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبأسلحة معدلات البيكا من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة جنوب المديرية. وفي مدينة الحديدة ذكرت مصادر أن عناصر المليشيات أطلقت النار من سلاح 12.7 على مجمع مصانع أخوان ثابت في المدينة عصر اليوم الأحد.

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