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مقتل قيادي حوثي بارز في الفاخر بالضالع

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اليمن العربي ـ الضالع 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

مقتل قيادي حوثي بارز في الفاخر بالضالع

الخليج 365 ـ الضالع

قتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية شمال غربي الضالع.

 

وقالت مصادر ميدانية إن قياديا حوثيا بارزا يدعى رشيد عبده الصقري ويكنى "ابو رافع"، لقي مصرعه في المواجهات الأخيرة التي شهدتها جبهات الفاخر، غربي قعطبة، بمحافظة الضالع.

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وبينت المصادر، أن القيادي الحوثي "ابو رافع" لقي مصرعه في معركة "القضاة" التي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا. وما زالت تحاول انتشال بعض قتلاها من شعاب المنطقة حتى ساعات متأخرة من مساء الأحد.

 

وكانت قد نصبت وحدات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية شركا لعناصر مليشيا الحوثي أثناء هجومها امس الاول على موقع "القضاة" جنوب غربي الفاخر.

 

ودفعت المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا تعزيزات كبيرة عبر مدينتي النادرة وإب، بينها قيادات بارزة، من ذمار ورداع ويريم وعمران وغيرها

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