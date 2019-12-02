مديرية قشن تقيم أمسية شعرية  بمناسبة بالذكرى عيد الاستقلال المجيدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المهرة أقيمت أمسية شعرية احتفالا بالذكرى 52 لعيد الاستقلال الوطني ال 30 من نوفمبر المجيد برعاية السلطة المحلية بمديرية قشن وبإشراف مكتب الثقافة بالمديرية.

Advertisements وحضر الفعالية أمين عام محلي قشن الأستاذ سالم عيسى عفرار ومدير مكتب الثقافة بالمديرية الأستاذ سعيد علي غفيل الجدحي وعدد من أعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي وشيوخ واعيان وشعراء وكتاب من مديرية قشن. وتخللت الفعالية عدد من القصائد الشعرية بمناسبة الإنتصار العظيم الذي حققه شعبنا ، وخروج اخر جندي بريطاني من عدن في ال 30من نوفمبر 1967م.

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