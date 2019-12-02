وفاة ثلاثة اشخاص واصابة اخرين في حادث مروع بعقبة عبدالله غريب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 الخليج 365 - خاص افاد مراسل "الخليج 365" في حضرموت ان مستشفيات مدينة المكلا عاصمة المحافظة، استقبلت قبل ساعات مجموعة من المصابين اثر انقلاب احد باصات النقل القادمة من مديريات وادي حضرموت الى المكلا.

Advertisements وبحسب مراسلنا فقد توفي ثلاثة اشخاص من ركاب الباص، إثر الحادث الذي وقع اسفل عقبة عبدالله غريب بفعل السرعة المفرطة. واكد مراسلنا ان سيارات الاسعاف هرعت لنقل المتوفين والمصابين الى مدينة المكلا، ثتم توزيعهم على عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.

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