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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تهاجم مجمع أخوان ثابت بالحديدة الإثنين 2 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 أطلقت مليشيا الحوثي الأحد، نيران أسلحتها على مجمع مصانع أخوان ثابت في مدينة الحديدة.

وقصفت المليشيات الحوثية مناطق شرق مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاوزر، وقذائف مدفعية الهاون عيار 120. ووجهت المليشيات نيران أسلحتها المتوسطة من عيار 12.7 وأسلحة معدلات البيكا باتجاه مواقع القوات المشتركة جنوب المديرية.

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