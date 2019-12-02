شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. ”أنت حوثي جعل لي سم لو شاصدقك” في أغنية يمنية جديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أنتشرت أغنية جديدة في أوساط شباب اليمن، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وتتضمن الاغنية المعنونة بـ""أنت حوثي جعل لي سم لو شاصدقك" نقدا لاذع لممارسات وكذب المليشيا خلال خمس سنوات من الانقلاب على الاجماع الوطني.
وتطرقت كلمات الاغنية الى فضح ممارسات المليشيا التي تحاول إعادة حكم الامامة الى اليمن.
وتأتي الاغنية بعد اعلان مليشيا الحوثي بإهدار دم الفنان اليمني صلاح الاخفش، على خلفية اغنيته التي حققت رواجا كبيرا "يا ليالي ياليالي".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ”أنت حوثي جعل لي سم لو شاصدقك” في أغنية يمنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.