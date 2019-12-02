شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. ”أنت حوثي جعل لي سم لو شاصدقك” في أغنية يمنية جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنتشرت أغنية جديدة في أوساط شباب اليمن، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وتتضمن الاغنية المعنونة بـ""أنت حوثي جعل لي سم لو شاصدقك" نقدا لاذع لممارسات وكذب المليشيا خلال خمس سنوات من الانقلاب على الاجماع الوطني.

وتطرقت كلمات الاغنية الى فضح ممارسات المليشيا التي تحاول إعادة حكم الامامة الى اليمن.

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وتأتي الاغنية بعد اعلان مليشيا الحوثي بإهدار دم الفنان اليمني صلاح الاخفش، على خلفية اغنيته التي حققت رواجا كبيرا "يا ليالي ياليالي".