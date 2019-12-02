شكرا لبحثكم عن خبر قصة واقعية.. حوثي يتفاعل مع فلم مقتل الحسين فيجهز على رأس أحد أقاربه بالحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر خاصة إن أحد الحوثيين في محافظة الحديدة غرب البلاد، تفاعل مع مشاهدته لفلم خاص بمقتل الحسين بن علي بصورة مأساوية أدى إلى تفاعليه مع الفلم فقام مباشرة بالاجهاز على رأس أحد أقاربه.
وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن الحوثي كان يشاهد فلم مقتل الحسين بن علي، قبل 1400 سنة، فتفاعل مع الفلم التراجيدي ثم فقام بقتل أحد أقاربه وهو منتمي في الأصل للحوثيين وذلك ثأرا للحسين.
وكان القاتل يشاهد الفلم في أحد المنازل بمحافظة الحديدة.
وتقوم مليشيا الحوثي بحشو المستهدفين، في دورات ثقافية مغلقة، بالصراعات القديمة في التاريخ الاسلامي واسقاطها في الوقت الراهن مما يجعل الضحية يتوجه للقتال دون أي شعور.
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