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بالتزامن مع الانتفاضة.. محاولة حوثية فاشلة في اغتيال قيادي مؤتمري وسط صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - فشلت مليشيا الحوثي في اغتيال قيادي مؤتمري الاحد وسط صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن القيادي المؤتمري أمين عبدالله زيد تعرض لمحاولة اغتيال في منطقة سكنة بحي البليلي وسط العاصمة صنعاء.

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وذكرت المصادر أن المسلحين يعتقد أنهم من مليشيا الحوثي اطلقوا النار على القيادي المؤتمري بالقرب من قسم شرطة البليلي بوابل من الرصاص أصيب بست منها في رجله اليمنى.


وتأتي هذه العملية بالتزامن مع الذكرى الثانية لانتفاضة 2 ديسمبر التي قادها الرئيس السابق علي صالح ضد مليشيا الحوثي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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