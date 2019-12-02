شكرا لبحثكم عن خبر رياح شديدة وإضطراب مداري يقتربان من أرخبيل سقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد المركز الوطني للأرصاد، عن تشكل اضطراب بحري، في جنوب غربي بحر العرب.

وذكر المركز في بيان له اليوم أنه يتابع عن كثب الاضطراب الذي تشكل في جنوب غرب بحر العرب، وأنه سيقوم بمتابعة تطورات ذلك الاضطراب.

وأوضح البيان أن بوادر تأثيرات الاضطراب بدأت تظهر جنوب أرخبيل سقطرى حيث اشتدت سرعة الرياح السطحية واضطراب أمواج البحر هنالك.

ودعا المركز الصيادين وربان السفن العاملين بأخذ الاحتياطات اللازمة.

وكانت عددا من المحافظات قد شهدت خلال الايام الماضية موجات من التغييرات المناخية والاضطرابات البحرية بالتزامن مع تغير المناخ العالمي.