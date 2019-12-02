شكرا لبحثكم عن خبر سياسي كويتي: الجامعات والمدارس في صنعاء تستعد للثورة ضد الحوثيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد سياسي كويتي أن هناك غليان في الشارع في صنعاء ضد مليشيا الحوثي وأن هناك حراك لثورة ضد المليشيا.
وقال احمد الجار الله على حسابه، إن صنعاء تستعد لتنتفض ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، فيما كان الموعد الأسبوع الماضي وجاءت تعليمات من إيران".
وذكر الجار الله أن الحوثيين يحاولون أن يسيطروا على الوضع حتىى قمع الثورات في كل من إيران والعراق ولبنان..
وأوضح أن المعلومات تقول أن التوتر تزداد حرارته خصوصاً في الجامعات والمدارس والتجمعات الأهلية المنهوكة صنعاء تستعد للثورة.
يذكر أن يوم 2 ديسمبر والذي يصادف يوم غدا الاثنين هي الذكرى الثانية لانتفاضة الرئيس السابق علي عبدالله صالح ضد مليشيا الحوثي.
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