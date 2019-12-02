شكرا لبحثكم عن خبر ”الأرصاد” يوجه تنبيه هام للمواطنين في ثمان محافظات يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الاحد، تنبيها هاما للمواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة والجافة أثناء المساء والصباح الباكر، في ثمان محافظات.

وقال المركز في نشرته التي أطلع عليها "المشهد اليمني"، أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة مستمر على أغلب المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ24 الساعة القادمة .

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وتوقع المركز بأن يسود الطقس البارد والجاف على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات عمران، صعدة، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من محافظات إب، أبين، الضالع وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء المساء والصباح الباكر.

وشهدت أمس عدد من المحافظات والمدن اليمنية، درجات حرارة صغرى منخفضة، و موجة برد قارس.