برلماني بصنعاء يفتح النار على الحوثيين: بنتنا مجنونه وزد لحقين لها الكلاب!

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يزيد بن سلمان - شبوة - فتح برلماني بصنعاء، النار على مليشيا الحوثي، مستشهدا بمثل شعبي نصه "بنتنا مجنونه وزد لحقين لها الكلاب!".

وكتب البرلماني عبده بشر، على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" قائلاً: قالوا :بنتنا مجنونه وزد لحقين لها الكلاب !!!

وحذر بشر من الظلم واستمرار حجز الحريات والارهاب الفكري والاخفاء القسري واساءت استخدام السلطة، يكفي استهتار وظلم وغرور فلا تختبروا صبر اليمنيين.

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وأضاف بشر: لم نسمع في أوساط المواطنين عن أي خروج لا في 2 ديسمبر ولا في غيره لسبب بسيط لأن اليمنيين يؤمنون بقضايا الوطن والمواطن ومعاناتهم وليسوا من عشاق الكرسي والسلطة كما هو حال البعض ولأن تجزئ المجزأ وتقسيم المقسم حرام؛ في اشارة الى تشبث المليشيا واستماتتها على السلطة.

وتابع: ينتهي (ما اسماه) العدوان والحرب و لكل حادث حديث لكن البعض من القائمين على السلطة ولأنهم في بروج مشيده ومغلقين عليهم وبعيدين عن المواطن ومعاناته وما يدور في الشارع ينوون القيام بحملات اعتقالات تحت هذا المسمى !!!

وتعيش المليشيا حالة استنفار قصوى، في ظل دعوات يمنية للخروج السلمي، ضد ممارسات الحوثيين، مع حلول الذكرى الثانية لانتفاضة الثاني من ديسمبر التي فجرها الرئيس السابق، رئيس حزب المؤتمر علي عبدالله صالح، وانتهت باغتياله وأمين عام حزبه عارف الزوكا.