شكرا لبحثكم عن خبر عرض عسكري لمليشيا الحوثي يجوب أحياء في صنعاء تحت شعار ”جند السيد قادمون” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جاب عرض عسكري نظمه الحوثيون صباح الاحد عدد من احياء صنعاء .

وشمل العرض بحسب شهود عيان وحدات راجلة من شرطة النجدة والامن المركزي والامن العام، وحمل المشاركون فيها صواريخ "لو" وبنادق كلاشينكوف روسية الصنع وترافقهم أطقم مسلحة.

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وردد المسلحين المشاركين في العرض شعارات من قبيل "عاش السيد عاش" نسبة الى عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين و "جند القدس قادمون" و"يا قدس قادمون".

وقال الشهود لـ " المشهد اليمني " أن مسلحي الحوثي جالوا عدد من احياء العاصمة صنعاء مرددين أيضاً هتافات على غرار "جند السيد قادمون" وشعار الموت الحوثي.