شكرا لبحثكم عن خبر عرض عسكري لمليشيا الحوثي يجوب أحياء في صنعاء تحت شعار ”جند السيد قادمون” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - جاب عرض عسكري نظمه الحوثيون صباح الاحد عدد من احياء صنعاء .
وشمل العرض بحسب شهود عيان وحدات راجلة من شرطة النجدة والامن المركزي والامن العام، وحمل المشاركون فيها صواريخ "لو" وبنادق كلاشينكوف روسية الصنع وترافقهم أطقم مسلحة.
وردد المسلحين المشاركين في العرض شعارات من قبيل "عاش السيد عاش" نسبة الى عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين و "جند القدس قادمون" و"يا قدس قادمون".
وقال الشهود لـ " المشهد اليمني " أن مسلحي الحوثي جالوا عدد من احياء العاصمة صنعاء مرددين أيضاً هتافات على غرار "جند السيد قادمون" وشعار الموت الحوثي.
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